Клинт Иствуд экранизирует роман о том, как стать настоящим мужчиной

Культовый актер и режиссер Клинт Иствуд собирается снять фильм по роману «Мужские слезы» (Cry Macho) американского писателя и драматурга Ричарда Нэша. Как передает издание Deadline, 90-летний мужчина выступит режиссером и исполнителем главной роли. Несмотря на пандемию, он уже начал поиск мест для съемок. Картина станет детищем студии Warner Bros. и, возможно, выйдет к следующей зиме.

Автор романа также участвовал в написании сценария ленты. Сюжет книги разворачивается в 1978 году. Пожилой конезаводчик, который когда-то был звездой родео, выполняет просьбу своего бывшего босса и забирает его сына от матери-алкоголички. Мальчик и старый ковбой держит путь через сельскую Мексику домой в Техас и попадает в непростые приключения. И в это время уставший от жизни главный герой получает своеобразное искупление, научив юношу, что значит быть хорошим человеком.

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Напомним, в последние годы звезда вестернов редко снимается в фильмах, оставаясь, в основном, в роли режиссера и продюсера. Но в 2018-ом вышел его триллер «Наркокурьер», в котором легенда Голливуда исполнил главную роль. Картина трижды окупилась в прокате.