«Увлекательная история о запретной любви»: в Сети обсуждают книгу о сексе с коронавирусом

Можно ли влюбиться в коронавирус? Можно ли чувствовать к нему страстное эротической желание? Звучит смешно и странно, но находятся авторы, готовые исследовать эту тему в своих произведениях.

К примеру, на сайте Amazon продается эротический рассказ начинающей писательницы М. Дж. Эдвардс «Целуя коронавирус» (Kissing the Coronavirus), главной героиней которого является женщина-ученый, разрабатывающая вакцину от новой инфекции. И вот неожиданный сюжетный ход — она начинает испытывать вожделение к смертельно опасной инфекции. А потом вирус превращается в человека по имени Ковид, и дальнейшее содержание только для читателей 18+.

«Целуя коронавирус» это увлекательная история о запретной любви и темных желаниях, которые оживают», — говорится в аннотации книги.

Там же сказано, что это первое произведение писательницы, и она выпустила его, чтобы оплатить счета, так как ранее потеряла работу. Пять баллов этой женщине — совместила популярный жанр эротики и самую горячую тему 2020 года. Правда, далеко не всем читателям такое сочетание может показаться уместным с этической стороны. Особенно тем, кто переболел новой инфекцией или потерял близкого человека из-за нее.

В комментариях под этим товаром пользователи Amazon пишут, что книга скорее смешная, чем возбуждающая. Она сочетает в себе избитые клише эротических романов со странными аллегориями. Многие прочли ее, чтобы позабавиться, и поставили оценку «5 звезд» потому, что смеялись до слез.