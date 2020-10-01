«Снежный барс»: Диана Арбенина выпускает книгу в категории 18+

Диана Арбенина родилась в семье журналистов, поэтому о писательстве знает не понаслышке. За спиной артистки ни одни десяток опубликованных сборников стихов, текстов песен и рассказов. Теперь же к выходу она готовит новую книгу, которая получила название «Снежный барс». К слову, издание отнесли к возрастной категории 18+.

«Каждое слово здесь тщательно подобрано так, чтобы вы почувствовали кожей, как Диана берет вас за руку и приглашает в свой мир. Здесь прольются слезы, душу вывернет наизнанку, на вас обрушится вал эмоций», — написано в аннотации издания.

В своем Instagram лидер «Ночных снайперов» сообщила, что сборник отправили в типографию.

«Надеюсь, 1 ноября появится в книжных магазинах страны и на главных литературных платформах, а 4го ноября буду вам читать его в Гоголь-центре. Неужели я все-таки ее написала…», — отметила Арбенина.

Недавно артистка и писательница стала еще и актрисой. Диана снялась в мистическом детективе «Гадалка-2». Кинодебют Арбениной можно увидеть на Первом канале с 28 сентября.