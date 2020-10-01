Составлен топ самых популярных книг о сексе среди россиян

Крупный книжный сервис подсчитал, какие произведения об интимных взаимоотношениях его пользователи читают и слушаю чаще всего.

В 2020 году интерес россиян к нехудожественной литературе об отношениях, браке и сексе вырос в два раза по сравнению с прошлым. Об этом сообщил книжный сервис MyBook, который также проанализировал, какие книги об интимной жизни являются самыми популярными у его российских пользователей.

Топ-5 получился следующим:

Эмили Нагоски — «Как хочет женщина»; Эстер Перель — «Право на «лево»; Зигмунд Фрейд — «Очерки о психологии сексуальности»; Юлия Лапина — «Тело, еда, секс и тревога: Что беспокоит современную женщину»; Андрей Курпатов — «Наука о сексе. Универсальные правила».

Как передает издание The Village, не вошли в пятерку, тоже очень популярные «Библия секса» Пола Джоанидиса, «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви» Аллана Пиза, «Секс в человеческой любви» Эрика Берна, «Марс и Венера в спальне» Джона Грэя и «О чем молчат в постели» Натальи Толстой и Семена Чайки.

В формате аудиокниг также популярны «В постели с твоим мужем. Записки любовницы» и «Исповедь бывшей любовницы» Ники Набоковой. Несколько меньше прослушиваний у озвученных произведений «Психология секса. Мужской взгляд» Юрия Щербатых, «Как развить свою чувственность и сексуальность» Евгения Тарасова и «Секс в семье и на работе» Михаила Литвака.