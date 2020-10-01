Составлен топ самых популярных книг о сексе среди россиян

В 2020 году интерес россиян к нехудожественной литературе об отношениях, браке и сексе вырос в два раза по сравнению с прошлым. Об этом сообщил книжный сервис MyBook, который также проанализировал, какие книги об интимной жизни являются самыми популярными у его российских пользователей.
Топ-5 получился следующим:
- Эмили Нагоски — «Как хочет женщина»;
- Эстер Перель — «Право на «лево»;
- Зигмунд Фрейд — «Очерки о психологии сексуальности»;
- Юлия Лапина — «Тело, еда, секс и тревога: Что беспокоит современную женщину»;
- Андрей Курпатов — «Наука о сексе. Универсальные правила».
Как передает издание The Village, не вошли в пятерку, тоже очень популярные «Библия секса» Пола Джоанидиса, «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви» Аллана Пиза, «Секс в человеческой любви» Эрика Берна, «Марс и Венера в спальне» Джона Грэя и «О чем молчат в постели» Натальи Толстой и Семена Чайки.
В формате аудиокниг также популярны «В постели с твоим мужем. Записки любовницы» и «Исповедь бывшей любовницы» Ники Набоковой. Несколько меньше прослушиваний у озвученных произведений «Психология секса. Мужской взгляд» Юрия Щербатых, «Как развить свою чувственность и сексуальность» Евгения Тарасова и «Секс в семье и на работе» Михаила Литвака.