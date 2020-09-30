Джордж Мартин назвал свою самую нелюбимую сцену в сериале «Игра престолов»

Колумнист портала Weekly Entertainment Джеймс Хибберд, пристально следивший за сериалом «Игра престолов» с первого эпизода, написал книгу «Огонь не может убить дракона». Труд журналиста рассказывает о 13 годах создания популярного шоу. Он выйдет в тираж 6 октября.

А пока автор опубликовал на портале отрывок о том, какую сцену киноленты создатель романа Джордж Мартин считает наихудшей за все восемь сезонов. Оказалось, что писателю больше всех не мила сцена королевской охоты из шестой серии. В ней Роберт Баратеон идет с копьем по лесу в сопровождении троих спутников и вспоминает былые деньки. После этого король погибнет от нападения кабана, что и спровоцирует кровавую борьбу за престол. Но саму «лесную прогулку», показанную на экране, Мартин презирает.

«В книге Роберт уходит на охоту, мы узнаем, что его забодал кабан, слуги возвращают его, и он умирает. Так что я никогда не описывал это (сцену охоты, — прим. авт.). Но я знаю, что такое королевская охота. Там была бы сотня мужчин. Были бы шатры, егеря, собаки. Трубили бы рога — вот как охотится король! Он бы не шел по лесу с тремя друзьями, держащими копья, в надежде встретить кабана. Но в то время мы не могли позволить себе лошадей, собак или шатры», — цитирует писателя Хибберд.

Действительно, на съемках первого сезона создатели шоу еще не знали, насколько оно будет коммерчески успешным. На одну серию выделялось по 6 миллионов долларов, но этого было недостаточно, чтобы воплотить все задумки Мартина в жизнь. В поздних сезонах бюджет сериала, конечно же, солидно подрос.

Добавим, что писатель признавался, что ему очень понравились сцены смерти Неда Старка и Кровавой свадьбы.