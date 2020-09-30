Букеровская премия 2020 года «подвинулась», уступая дорогу выходу мемуаров Барака Обамы

Изначально, оба события в мире западной литературы были запланированы на одну дату.

Одна из самых престижных наград в англоязычной литературе — Букеровская премия — передвинула дату объявления победителя 2020 года, и причина кроется не в пандемии. Церемонию награждения перенесли с 17 на 19 ноября, чтобы это событие не пересекалось с выходом книги мемуаров бывшего президента США Барака Обамы. Экс-лидер Америки написал книгу «Земля обетованная» (A Promised Land), ее первый тираж составил три миллиона экземпляров. Ожидается, что на западе это будет стопроцентный бестселлер.

«Мы сочли неудачным то, что два самых захватывающих литературных события года — объявление победителя Букеровской премии 2020 года и публикация мемуаров Барака Обамы — должны были выпасть на один день, поэтому мы решили дайте читателям пару дней передышки», — цитирует литературного директора фонда Букеровской премии Габи Вуд издание The New York Times.

Журналисты отмечают, что для Букера очень непривычно переносить дату награждения победителя, и это говорит о значимости выхода книги Обамы для литературного сообщества. А еще это говорит о тенденции американизации книжной премии, которая изначально организовывалась для британских писателей. Напомним, по ее правилам, участие могут принимать произведения, изданные в Великобритании.

больше по теме Международную Букеровскую премию 2020 года вручили молодой писательнице за дебютный роман Первый опыт в прозе поэтессы из Нидерландов Марики Лукас Рейневелд стал бестселлером.

Добавим, что ранее Teleprogramma.pro публиковала список книг, претендующих на Букера в этом году.