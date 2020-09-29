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«Рубят бабло»: мачеха Нюши рассказала о тайнах семьи певицы

47-летняя жена Владимира Шурочкина выпустит книгу о шоу-бизнесе.

«Рубят бабло»: мачеха Нюши рассказала о тайнах семьи певицы
Оксана Шурочкина долгое время скрывала подробности семейного бизнеса. Фото: Instagram.com/oksana_shur

Продюсер Оксана Шурочкина собирается обнародовать историю о том, как строился бизнес их музыкальной семьи. Об этом жена одного из бывших солистов группы «Ласковый май» рассказала изданию «Стархит».

Во время супружеской жизни с Владимиром Шурочкиным жена музыканта, что называется, не перетягивала одеяло на себя. Оксана редко говорила в интервью об отношениях с падчерицей, о семейном бизнесе не упоминала совсем.

Отметим, что на протяжении десяти лет Оксана вместе с мужем являлись продюсерами Нюши. Однако не так давно девушка начала заниматься своей музыкальной карьерой без поддержки родителей. По словам мачехи певицы, будущая книга ответит поклонникам Нюши, почему так случилось.

Оксана Шурочкина
Оксана Шурочкина с падчерицей на отдыхе. Фото: Instagram.com/oksana_shur

Также в книге Шурочкина упомянула о значимости профессии продюсера. За плечами женщины многолетний опыт продюсирования не только Нюши, но и  родной дочери Марии Шурочкиной — олимпийской чемпионки по синхронному плаванию.

«По меньшей мере 70% населения глубоко убеждены, что продюсеры — это те самые люди, которые только и делают, что «рубят бабло» и сидят где-нибудь на Канарах, безмятежно потягивая самое дорогое игристое. Никто не знает, какой это адский труд, какие это тяжелые деньги, какие сумасшедшие риски и сколько вообще разбитых судеб на ниве этого самого продюсирования», — резюмировала «Стархиту» Оксана Шурочкина.

Нюша с дочкой Симбой в гостях у сводной сестры Марии Шурочкиной. Фото: Instagram.com/oksana_shur

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