«Рубят бабло»: мачеха Нюши рассказала о тайнах семьи певицы

Продюсер Оксана Шурочкина собирается обнародовать историю о том, как строился бизнес их музыкальной семьи. Об этом жена одного из бывших солистов группы «Ласковый май» рассказала изданию «Стархит».
Во время супружеской жизни с Владимиром Шурочкиным жена музыканта, что называется, не перетягивала одеяло на себя. Оксана редко говорила в интервью об отношениях с падчерицей, о семейном бизнесе не упоминала совсем.
Отметим, что на протяжении десяти лет Оксана вместе с мужем являлись продюсерами Нюши. Однако не так давно девушка начала заниматься своей музыкальной карьерой без поддержки родителей. По словам мачехи певицы, будущая книга ответит поклонникам Нюши, почему так случилось.
Также в книге Шурочкина упомянула о значимости профессии продюсера. За плечами женщины многолетний опыт продюсирования не только Нюши, но и родной дочери Марии Шурочкиной — олимпийской чемпионки по синхронному плаванию.
«По меньшей мере 70% населения глубоко убеждены, что продюсеры — это те самые люди, которые только и делают, что «рубят бабло» и сидят где-нибудь на Канарах, безмятежно потягивая самое дорогое игристое. Никто не знает, какой это адский труд, какие это тяжелые деньги, какие сумасшедшие риски и сколько вообще разбитых судеб на ниве этого самого продюсирования», — резюмировала «Стархиту» Оксана Шурочкина.