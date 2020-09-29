«Рубят бабло»: мачеха Нюши рассказала о тайнах семьи певицы

Продюсер Оксана Шурочкина собирается обнародовать историю о том, как строился бизнес их музыкальной семьи. Об этом жена одного из бывших солистов группы «Ласковый май» рассказала изданию «Стархит».

Во время супружеской жизни с Владимиром Шурочкиным жена музыканта, что называется, не перетягивала одеяло на себя. Оксана редко говорила в интервью об отношениях с падчерицей, о семейном бизнесе не упоминала совсем.

Отметим, что на протяжении десяти лет Оксана вместе с мужем являлись продюсерами Нюши. Однако не так давно девушка начала заниматься своей музыкальной карьерой без поддержки родителей. По словам мачехи певицы, будущая книга ответит поклонникам Нюши, почему так случилось.

Также в книге Шурочкина упомянула о значимости профессии продюсера. За плечами женщины многолетний опыт продюсирования не только Нюши, но и родной дочери Марии Шурочкиной — олимпийской чемпионки по синхронному плаванию.