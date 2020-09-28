Из-за пандемии книжные магазины России потеряли пятую часть покупателей

Как и в случае с фитнес-клубами, они могут начать закрываться, если ситуация не улучшится.

Для книжных магазинов России кризис, вызванный пандемией, не прошел бесследно. Книготорговцы до сих пор не восстановили показатели розничных продаж до прошлогодних уровней. Об этом пишет «Коммерсантъ», после опроса мнения ряда крупных игроков рынка.

Как сообщили журналистам в крупном издательстве АСТ, трафик посетителей и выручка магазинов достигли не более 80% от цифр сентября 2019 года. В розничной сети «Читай-город — Буквоед» отметили, что был всплеск покупок к 1 сентября, но после этого ажиотаж снова упал.

Все опрошенные руководители магазинов отмечают, что причина оттока покупателей кроется в опасении людей перед посещением людных мест и общем падении доходов населения. Книги почувствовали на себе «удар» кризиса, потому как не являются товарами первой необходимости.

Зато подросли онлайн-продажи. На многих интернет-площадках торговля книгами значительно превысила показатели прошлого года. Но, по словам представителя издательства «Эксмо» Михаила Иванцова, этот сегмент не спасает общую ситуацию.

«Очень надеемся, что прогресс начнется уже к концу года, а к середине весны вакцинация и другие усилия снизят напряженность до уровней, когда трафик вернется к прежним значениям. Если нет, это будет чревато существенными сокращениями магазинов, поскольку мы не сможем их дальше дотировать в ожидании восстановления», — сказал он.

Мужчина отметил, что пока книжная сеть сохраняет свои точки, но практически не зарабатывает. Если ситуация не улучшится до весны, закрытия магазинов не избежать.