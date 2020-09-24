Актриса Натали Портман написала книгу басен для детей

Голливудская актриса Натали Портман готовится выпустить книги детских сказок. Как сообщила сама 39-летняя звезда в Instagram, издание будет называться «Басни Натали Портман» (Natalie Portman’s Fables). Артистка придумала их не сама, это ее пересказ историй о черепахе и зайце, трех поросятах, деревенской и городской мышках.

«Мне нравятся эти классические истории и я хотела обновить их, чтобы они больше отражали мир, в котором мы живем сейчас. Было так весело читать эту книгу моим детям, и я с нетерпением жду вашего опыта ее прочтения с детьми!» — пишет обладательница «Оскара» и других кинопремий.

Издатели добавили от себя, что актриса привнесла современный взгляд в эти классические уроки жизни, как и остроумный язык Портман идеально подходит для чтения детям вслух. Пока что книга доступна только по предзаказу.

Напомним, за свою карьеру Натали сыграла возлюбленных Энакина Скайуокера и Тора. Это не считая ее шикарных ролей в фильмах «Леон», «Черный лебедь», «Еще одна из рода Болейн» и «Джеки». У актрисы двое детей: мальчик и девочка от танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжамена Мильпье.