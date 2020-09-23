По «Книгам крови» Клайва Баркера выйдет новая экранизация

Потоковый сервис Hulu экранизировал произведения британского писателя-фантаста Клайва Баркера. Автор известен своей серией ужасов «Книги крови», написанной во второй половине 1980-х годов. Даже Стивен Кинг отдавал должное его мрачному стилю.

Создатели фильма «Книги крови» отобрали три истории, запутанные в пространстве и времени. Судя по трейлеру, который вышел 22 сентября, зрителей действительно ждут незаурядные ужасы. Режиссером проекта выступил Брэннон Брага, ранее работавший над сериалами «Салем», «Орвилл», «Терра Нова» и фильмами франшизы «Звездный путь». Релиз картины на Hulu запланирован на 7 октября.

Добавим, что Клайв Баркер является обладателем «Всемирной премии фэнтези» и звания грандмастера в Ассоциации писателей ужасов. Его работы не раз экранизировались и ложились в основу компьютерных игр.