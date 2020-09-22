Составлен топ-10 подростковых фильмов, основанных на произведениях классической литературы

Кажется, что это просто развлекательные комедии, но в них заложены мотивы из культовых книг.

В середине сентября исполнилось 10 лет с даты выхода фильма «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун. Эта комедия имела прямые отсылки классическому роману американского писателя Натаниеля Готорна «Алая буква». К ее юбилею британское издание The Independent составило топ-10 кинокартин для подростков, которые были основаны на классической литературе.

И вот как распределились ленты по мнению кинокритика английской газеты.

10 место — «Любой ценой» 2000 года — фильм перекликается с пьесой Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» 1897 года.

9 место — «Сьерра Берджес — неудачница» 2008 года — еще одна интерпретация «Сирано де Бержерака».

8 место — «Она — мужчина» 2006 года — картина основана на произведении Уилльяма Шекспира «Двенадцатая ночь».

7 место — «О» 2001 года — вариация шекспировского «Отелло».

6 место — «Девушка из долины» 1983 года — сюжет «Ромео и Джульетты», перенесенный в реалии Америки 1980-ых.

5 место — «Это все она» 1999 года — сценарий строится на коллизии пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

4 место — «Жестокие игры» 1999 года — в сюжете прослеживаются мотивы классического романа «Опасные связи» французского писателя Шодерло де Лакло.

3 место — собственно, «Отличница легкого поведения» 2010 года.

2 место — «Бестолковые» 1995 года — вариация на сюжет романа Джейн Остин «Эмма».

1 место — «10 причин моей ненависти» 1999 года — одна из самых популярных романтических комедий для подростков, в которой имеется немало отсылок к шекспировскому «Укрощению строптивой».