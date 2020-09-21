Пелевин, Лукьяненко, Панов: объявлен шорт-лист российской «Премии читателя»

21 сентября на пресс-конференции в ТАСС огласили список книг, которые вошли в шорт-лист пятой всероссийской литературной награды «Премия читателя». Представлены такие новые произведения, как:

«Брисбен» Евгения Водолазкина,

Евгения Водолазкина, «Техподдержка» Олега Дивова,

Олега Дивова, «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова,

Дмитрия Захарова, «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина,

Шамиля Идиатуллина, «Рюрик» Анны Козловой,

Анны Козловой, «Порог» Сергея Лукьяненко,

Сергея Лукьяненко, «Муха имени Штиглица» Арины Обух,

Арины Обух, «Аркада. Эпизод первый. kamataYan» Вадима Панова,

Вадима Панова, «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина,

Виктора Пелевина, «Финист — ясный сокол» Андрея Рубанова,

Андрея Рубанова, «Опосредованно» Алексея Сальникова.

Победителя, выбранного из данного списка наградят на книжной ярмарке Non/fiction 4 декабря. В этом году в книжном соревновании есть важное нововведение, сообщили организаторы премии. Если раньше лучший определялся по результатам читательского спроса в Российской государственной библиотеке для молодежи, то теперь в расчет добавятся данные еще 22 молодежных и научных библиотек России, а также книжного портала «ЛитРес». Членами жюри становятся читатели в возрасте от 15 до 35 лет.

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Добавим, что «Премия читателя» — первая в России литературная награда, вручаемая библиотечным сообществом. В прошлые годы ее удостаивались Вадим Панов, Гузель Яхина, Алексей Слаповский и Виктор Пелевин. В РГБМ отметили, что как только станет известно имя пятого победителя, то в здании организации появится аллея лауреатов данной премии.