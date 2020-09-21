Пелевин, Лукьяненко, Панов: объявлен шорт-лист российской «Премии читателя»

21 сентября на пресс-конференции в ТАСС огласили список книг, которые вошли в шорт-лист пятой всероссийской литературной награды «Премия читателя». Представлены такие новые произведения, как:
- «Брисбен» Евгения Водолазкина,
- «Техподдержка» Олега Дивова,
- «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова,
- «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина,
- «Рюрик» Анны Козловой,
- «Порог» Сергея Лукьяненко,
- «Муха имени Штиглица» Арины Обух,
- «Аркада. Эпизод первый. kamataYan» Вадима Панова,
- «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина,
- «Финист — ясный сокол» Андрея Рубанова,
- «Опосредованно» Алексея Сальникова.
Победителя, выбранного из данного списка наградят на книжной ярмарке Non/fiction 4 декабря. В этом году в книжном соревновании есть важное нововведение, сообщили организаторы премии. Если раньше лучший определялся по результатам читательского спроса в Российской государственной библиотеке для молодежи, то теперь в расчет добавятся данные еще 22 молодежных и научных библиотек России, а также книжного портала «ЛитРес». Членами жюри становятся читатели в возрасте от 15 до 35 лет.
Добавим, что «Премия читателя» — первая в России литературная награда, вручаемая библиотечным сообществом. В прошлые годы ее удостаивались Вадим Панов, Гузель Яхина, Алексей Слаповский и Виктор Пелевин. В РГБМ отметили, что как только станет известно имя пятого победителя, то в здании организации появится аллея лауреатов данной премии.