От корки до корки: названы авторы, чьи книги россияне дочитывают до конца чаще всего

Популярный книжный сервис «ЛитРес» в преддверии международного Дня электронной книги провел исследование, какие произведения литературы пользователи дочитывают до последней страницы, а какие нет. Оказывается, только половина из проанализированных читателей добираются до финала, а каждый пятый, вообще, останавливался на первых главах романа.

Как передает «РГ», чаще всего россияне дочитывают художественные книги. В жанре фэнтези «до корки» добираются 72% пользователей, в любовных романах — 70%, а в боевиках — 68%. Классика «добивается» слабее, но русская чуть лучше зарубежной (38% и 34% соответственно). Среди великих отечественных авторов читатели чаще всего справляются с произведениями Булгакова и Чехова. А хуже всего дела обстоят у «Преступления и наказания», «Анны Карениной» и «Войны и мира». У зарубежных классиков лидируют Ги де Мопассан, Сомерсет Моэм, Агата Кристи, Харпер Ли и Маргарет Митчелл.

Среди современных российских писателей лидируют по дочитыванию Сергей Лукьяненко, Мария Метлицкая, Марина Степнова, Маша Трауб и Борис Акунин. Среди зарубежных литераторов топ состоит из Алекса Михаэлидеса, Анны Тодд, Салли Руни, Элены Ферранте, Ю Несбе и Пауло Коэльо.

больше по теме Названы самые популярные книги среди пассажиров московского метро Речь идет о произведениях, которые чаще всего скачивают пользователи читательского сервиса столичного метрополитена.

И, как выяснили авторы исследования, дело не в количестве страниц. Даже толстые романы набирают много дочитываний, если они интересны публике. Например, объемный «Серый: Серый. Подготовка. Стальной рубеж» Константина Муравьева полностью прочитали 70% взявшихся за это пользователей. Рядом с ним в рейтинге стоят такие талмуды, как «Тень горы» Грегори Дэвида Робертса, «Буря мечей» и «Битва королей» Джорджа Мартина, «Щегол» Донны Тартт и «Источник» Айн Рэнд.

А вот цифры в 4-5% показывают «Полное собрание сказок и легенд в одном томе» братьев Гримм, «Капитал» Маркса и «Наука логики» Гегеля. Хотя, тут ничего удивительного.