Во время пандемии в России в 1,5 раза увеличился спрос на книги по финансовой грамотности

Люди стали чаще думать о том, как сохранить деньги в кризис.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, побудил многих россиян изменить свое отношение к деньгам и накоплениям. За время эпидемии CoViD-19 в нашей стране почти в полтора раза увеличился спрос на литературу об управлении личными финансами. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного известной страховой компанией и книжным порталом «ЛитРес», опубликованные изданием «Экономика и жизнь».

К примеру, 18% респондентов отметили, что начали откладывать «на черный день». 74% признались, что у них недостаточно знаний о том, как правильно формировать накопления и управлять семейным бюджетом. Каждый третий из них отметил, что периодически совершают импульсные покупки, каждый четвертый — не справляется с ведением личного бюджета.

98% опрошенный хотели бы получить больше знаний в плане учета доходов и расходов, а также инвестирования. Каждый пятый интересуется книгами о финансах и экономике, чтобы расширить свой кругозор, но лишь 9% перешли от слов к делу и действительно занялись самообразованием.

Исследование показало, что в марте-июне среди россиян резко вырос спрос на литературу о финансовых инструментах, инвестировании и управлении семейным бюджетом. Однако к книгам обращается лишь 25% опрошенных. Большая часть россиян ищет информацию об управлении деньгами в интернете, социальных сетях или СМИ. 47% отметили, что у них дома уже есть книги о финансовой грамотности. Еще 28% только думают об их покупке.

Еще одна любопытная цифра — 70% опрошенных высказались за то, чтобы в школах были введены уроки финансовой грамотности.