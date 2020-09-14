Книжный павильон ВДНХ приглашает в мир «Алисы в Стране чудес»

С 14 сентября в павильоне «Книги» на ВДНХ в Москве работает выставка иллюстраций «Алиса». Как сообщают организаторы, она посвящена сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», которой в этом году исполняется 155 лет.

Гостей ждут 60 картин от двенадцати московских художников, каждый из которых увидел культовое произведение по-своему. Все эти иллюстрации вошли в новое издание книги, с которым можно будет ознакомиться там же.

Кроме того, посетители смогут создать свой рисунок к «Алисе» и поучаствовать в конкурсе. Лучшие работы будут выставлены рядом с картинами профессиональных художников. А еще гости могут получить бесплатные открытки с цитатами из культовой сказки.

Интерьер павильона украшен изображениями Алисы, Чеширского кота, Шляпника и других персонажей произведения. Вход на выставку свободный, она будет работать до 8 ноября.