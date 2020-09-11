Встречают по обложке: составлен рейтинг книг, которых чаще всего фотографируют для «Инстаграма»

На днях интернет-магазин OnBuy составил рейтинг книг, обложки которых чаще всего публикуются пользователями Instagram. Для этого аналитики сайта сначала опросили 2201 человека, а затем «пробили» результаты опроса по хештегам в социальной сети и посчитали, какие издания встречаются чаще.

Любопытно — 44% респондентов признались, что выбирали новую книгу для чтения, основываясь исключительно на том, красива ли ее обложка будет смотреться в их ленте.

Итак, результаты рейтинга: тройку лидеров составили книги американских писательниц. На первом месте оказался роман-лауреат Пулитцеровской премии «Убить пересмешника» Харпер Ли. Его обложку публиковали в Instagram более 175 тысяч раз. «Серебро» у фэнтези «Наследница огня» Сары Джей Маас — более 148 тысяч публикаций. Третья строчка осталась за бестселлером New York Times «Элеанора и Парк» за авторством Рэйнбоу Роуэлл.

Далее идут «1Q84» Харуки Мураками, «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера, «Танец с драконами» Джорджа Мартина, автобиография Малалы Юсуфзай «Я — Малала», «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, «На маяк» Вирджинии Вулф и «Случайная вакансия» Джоан Роулинг.

Отдельно исследователи посчитали, какие книжные серии популярны всего в Instagram. Скорее всего, никто не удивится, что пальма первенства оказалась у «Гарри Поттера» (более 422 тысяч публикаций). За ним с большим отрывом идут серии «Чужестранка» (26 тысяч), «Сумерки» (21 тысяча) и «Игра престолов» (17 тысяч).

А вы когда-нибудь начинали читать книгу только потому, что вам понравилась ее обложка?