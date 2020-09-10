Во Франции попытка запрета книги молодой писательницы только увеличила спрос на нее

Эссе о феминизме стало продаваться в пять раз активнее после того, как его призвали изъять из печати.

Во Франции разгорелся скандал вокруг книги «Я ненавижу мужчин» (Moi les hommes, je les déteste). Ее написала 25-летняя феминистка Полин Арманж. Девушка исследует вопросы о том, есть ли у женщин реальные причины ненавидеть сильный пол и можно ли жить, не обращая внимание на мужское мнение. Такая подача не понравилась правительственному советнику по вопросам гендерного равенства Ральфу Зурмели, и он призвал запретить это издание, даже угрожал уголовным преследованием. По словам политика, книга разжигает ненависть по признаку пола, а это — уже преступление.

Однако, как пишет газета The Guardian, старания чиновника привели к обратному эффекту. Вместо опалы, эссе феминистки, наоборот, увеличило продажи, так как к нему было привлечено внимание. Изначально издательство напечатало всего 400 экземпляров, но после нападок Зурмели читатели раскупили более двух тысяч книг и продолжают искать их на прилавках.

«Название провокационное, но цель взвешенная. Это призыв не заставлять себя общаться с мужчинами или иметь с ними дело. Автор ни разу не подстрекала к насилию», — говорит редактор издательства, выпустившего книгу.

Писательница же надеется, что ее труд раскупили не только в знак протеста, но и потому, что он оказался интересным сам по себе.