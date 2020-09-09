«Дело всколыхнуло страну»: Добровинский напишет книгу о суде с Ефремовым

Адвокат семьи погибшего водителя поделится откровениями о том, как ему удалось обыграть в суде защиту актера.

Адвокат семьи Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, собирается написать книгу о судебном процессе, по итогу которого звезде кино дали 8 лет колонии. Защитник Александр Добровинский поделился с журналистами, что хочет закончить свой литературный труд в Новому году. Благо, все материалы дела у юриста на руках.

В своей книге адвокат хочет рассказать, как ему удалось полностью переиграть защиту актера, не оставив от доводов оппонентов камня на камне. Добровинский думает, что эта история будет интересна читателям.

«Дело всколыхнуло страну. Много было разных событий. Начиная от инсульта и заканчивая свидетелями», — цитирует его канал «360».

По мнению юриста, дело можно было закончить без лишних нервов, если бы подсудимый сразу признал свою вину. Вместо этого суду пришлось выслушать множество нелепых версий от друзей актера. Наверняка, они тоже будут отражены в будущей книге.

Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулем автомобиля на скорости врезался в фургон. Водитель грузовичка — Сергей Захаров — от полученных травм умер в больнице. Известный актер сначала признал вину, а потом отказался от собственных слов.