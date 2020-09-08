Вкусно и полезно: 12 сентября в Подмосковье пройдет книжный фестиваль «Антоновские яблоки»

12 и 13 сентября в подмосковном городе Коломна пройдет книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Известно, что это мероприятие включает в себя не только литературную часть, но и фермерский рынок. Также в этом году гостей ждут театральная, музыкальная и лекционная программы и прогулки по садам.

Столичные издательства привезут в Коломну множество своих новинок, в особенности книг для детей. А литературную студию фестиваля посетят такие гости, как писатель и телеведущий канала «Культура» Александр Архангельский, радиоведущий Леонид Клейн и историк Сергей Никитин.

Анонсировано, что Архангельский представит свою новую книгу «Русофил. История жизни Жоржа Нива». В ней описана биография знаменитого французского слависта, высланного из СССР. Филолог Олег Лекманов расскажет о том, как в произведении Ивана Бунина «Антоновские яблоки» биографическое сплелось с литературным. Сергей Никитин представит свою книгу «Страна имен», а Леонид Клейн прочтет лекцию о муми-троллях.