Современненько: гоголевского «Ревизора» издали в виде книги-чата

Новому поколению — новый формат книг. Белорусское издательство выпустило знаменитую гоголевскую комедию «Ревизор» в виде чата. Необычное издание можно виртуально полистать здесь.

Все диалоги героев пьесы без сокращений представлены в виде сообщений в мессенджере, которые персонажи якобы присылают друг другу. Каждому действующему лицу нарисована собственная аватарка. Дизайн книги должен прийтись по душе актерам, которые собираются сыграть «Ревизора» в театре. Но, самое главное, что он может заинтересовать современных школьников, которые в массе своей чаще смотрят в телефоны, нежели в томики классической литературы.

В добавок, в книге есть полезные комментарии об устаревших терминах, встречающихся в тексте, заметки самого Николая Гоголя с рекомендациями для актеров, вторая развязка произведения, а также тестов на внимательность для читателей.

Предполагается, что на «Ревизоре» проект не закончится, и скоро в продаже появятся и другие «книги-чаты».