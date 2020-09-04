Среди книг пользователи Avito чаще всего ищут «Гарри Поттера»

Аналитики популярного сервиса бесплатных объявлений Avito подсчитали, какие книги чаще всего ищут пользователи их портала. Как передает ТАСС, самыми популярными стали издания приключений Гарри Поттера авторства Джоан Роулинг. На втором месте — романы Стивена Кинга, на третьем — фэнтези-серия «Ведьмак» Анджея Сапковского.

Еще немного любопытных данных статистики. Летом 2020 года пользователи сайта искали книги на 48% чаще, чем в аналогичный период 2019-го. Наверняка причинами такого интереса к чтению явились режим самоизоляции и отмена массовых мероприятий.

больше по теме Названы самые популярные книги среди пассажиров московского метро Речь идет о произведениях, которые чаще всего скачивают пользователи читательского сервиса столичного метрополитена.

Вместе с книгами, увеличилось число запросов виниловых пластинок — аж на 56% по сравнению с прошлым летом. Чаще всего люди искали альбомы группы Pink Floyd. За ней по популярности идут Queen и «Гражданская оборона».