«Книгой года» в 2020-ом выбрали Библиотеку литературы Древней Руси

2 сентября на Московской международной книжной ярмарке прошла церемония вручения национальной премии «Книга года». Как передает ТАСС, победителем главной номинации стала Библиотека литературы Древней Руси, изданная в 20 томах издательством «Наука». Сообщается, что работа над этим проектом велась десятилетиями. Готовый результат назвали базисом для всех других авторов.

Далее победители по номинациям:

Проза года — роман «Концертмейстер» Максима Замшева;

Поэзия года — сборник Олега Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг»;

Детям XXI века — книга «Транссиб. Поезд отправляется» Александры Литвиной;

Поколение Z (новая номинация, литература для подростков) — серия книг «Рассказы Волчка»;

Humanitas — книга «Есенин: Обещая встречу впереди» Захара Прилепина;

Non-fiction — энциклопедия «Якутский холод» издательства «Бичик»;

Art-книга — серия «Материалы к биографии» издательства «Красный пароход»;

Искусство книгопечатания — книга «Остров Сахалин. Факсимильное воспроизведение и оптико-электронная реконструкция рукописи» Антона Чехова, отпечатанная в организацией «Новые решения»;

День Победы (специальная номинация к 75-летию Великой Победы) — серия «Суд народов» Александра Звягинцева.

Всего на конкурс было представлено более 400 книг от сотни российских издательств.