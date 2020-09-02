Сергей Лукьяненко объяснил феномен популярности «Игры престолов»

У известного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко спросили, в чем секрет популярности сериала «Игра престолов». Литератор ответил просто: это хорошее кино по прекрасной книге. Автор «Ночного дозора» отметил, что его коллега Джордж Мартин всегда был суровым автором, в произведениях которого хватало «чернушки». Но в цикле про Вестерос он использовал хитрый и, к сожалению, одноразовый прием — начал убивать главных персонажей, вызывая у читателей шок.

«Только ты понял, что это главный герой, и вдруг ему отрубают голову. А, ну ладно, значит, вот кто на самом деле главный герой. Бах! — и его убивают. Несчастный читатель, зритель мечется, пытаясь понять, за кого же ему болеть, кому же сочувствовать. А некому. Голова с плеч — суровая средневековая история!» — пояснил Лукьяненко «Известиям».

Писатель подчеркнул, что после такого успеха у аудитории, данный литературный прием уже не получится использовать снова. «Пуганный» читатель раскусит его и вряд ли захочет следить за историей персонажей, которые могут погибнуть в любой главе. Писатели, которые вслед за Мартином решать поиграть с этим трюком, обречены на клеймо вторичных авторов.

Лукьяненко предположил, что его американский коллега сам придумал эту фишку, но отметил, что в советской литературе уже существовал прием, когда все персонажи героически гибнут в борьбе за светлое будущее. Сам писатель признался, что ему было бы скучно создавать такую большую и насыщенную героями эпопею на протяжении многих лет: он привык творить более локальные сюжеты.