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Перумов и Лукьяненко написали книгу, в которой читатель определяет характеры героев

Новый роман «Не место для людей» имеет тысячи вариантов сюжета.

Перумов и Лукьяненко написали книгу, в которой читатель определяет характеры героев
Сергей Лукьяненко вернулся к проекту 20-летней давности. Фото: Global Look Press

В далеком 1997 году российские писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Ник Перумов выпустили роман «Не время для драконов». Прошло более 20 лет, и во время карантина 2020 года мэтры отечественной литературы написали книгу-продолжение под названием «Не место для людей».

Известные литераторы решили опробовать формат интерактива с читателем. В каждой главе нового романа есть сюжетная развилка, подразумевающая разные мотивы для поступков персонажей. Например, герой сделал доброе дело, но почему — из благородства или из делового расчета. От выбора читателя зависит дальнейший сюжет и развитие характеров действующих лиц.

«Развилки есть для всех ключевых персонажей. Поэтому для каждого зарегистрированного читателя, делавшего свой выбор, финальная глава тоже будет своя», — цитируют «Известия» Сергея Лукьяненко.

Писатель отметил, что при такой структуре набралось более 262 тысяч вариантов сюжета, так что у каждого читателя получится своя история.

Ожидается, что книга будет опубликована в текущем году — в интернете, чтобы читатели смогли легко выбирать варианты развития сюжета. Позже будет выпущена и печатная версия, но в ней не будет особого разнообразия финалов.

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