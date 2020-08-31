«Не потерял актуальности»: Лукьяненко выпустил незаконченный роман в формате аудиосериала

У Сергея Лукьяненко выходит аудиосериал по роману «Ловец видений». Писатель начал это произведение более десяти лет назад, но не доделал. Когда же ему предложили опробовать аудиоформат, он решил, что это лучший повод для реанимации незаконченного труда. Об этом литератор рассказал в интервью «Известиям».

«К моему огромному удивлению, текст романа даже не потерял актуальности. Правда, если десять лет назад некоторые околополитические шутки звучали безобидно, сейчас немного напрягают. Так что для аудиоформата пришлось поправить», — отметил писатель.

Литератор добавил, что в сериале будет много музыки, в том числе и специально созданной для этого проекта. В читке ролей приняли участие Дмитрий Харатьян, Любовь Толкалина, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Дмитрий Дюжев и другие известные артисты.

По сюжету главный герой получил возможность осознанно путешествовать по снам. Он имеет дело с причудливыми созданиями и волшебными артефактами, и, конечно же, ввязывается в противостояние света и тьмы.

Аудиосериал выходит на «Яндекс.Музыке». Всего будет выпущено 12 эпизодов.