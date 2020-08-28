Международную Букеровскую премию 2020 года вручили молодой писательнице за дебютный роман

Первый опыт в прозе поэтессы из Нидерландов Марики Лукас Рейневелд стал бестселлером.

На днях объявили победителя Международной Букеровской премии 2020 года (не путать с основной, в которой известен только лонг-лист). Лучшей признана книга «Неловкий вечер» 29-летней писательницы из Нидерландов Марики Лукас Рейневелд.

Известно, что для молодой поэтессы этот роман стал дебютным, — сразу же такой успех. Сюжет повествует о девушке, которая живет в сельской глуши в набожной фермерской семье. Однажды зимой ее старший брат уезжает кататься на коньках, оставив сестру в одиночестве. От обиды она просит бога, чтобы брат не вернулся. Так и случается. Печаль захлестывает ферму, главная героиня с ужасом наблюдает, как ее семья погружается во мрак.

больше по теме Автор «Сумерек» задумала еще две книги по вампирской саге Но хочет пока сосредоточиться на придумывании другой захватывающей истории.

Как отметили организаторы премии, книга поражает своим языком, который удачно передан качественным переводом с голландского на английский.

Добавим, Международная Букеровская премия вручается в Англии с 2005 года. Призовой фонд в 50 тысяч фунтов стерлингов делится между автором и переводчиком.