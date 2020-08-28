Международную Букеровскую премию 2020 года вручили молодой писательнице за дебютный роман

На днях объявили победителя Международной Букеровской премии 2020 года (не путать с основной, в которой известен только лонг-лист). Лучшей признана книга «Неловкий вечер» 29-летней писательницы из Нидерландов Марики Лукас Рейневелд.
Известно, что для молодой поэтессы этот роман стал дебютным, — сразу же такой успех. Сюжет повествует о девушке, которая живет в сельской глуши в набожной фермерской семье. Однажды зимой ее старший брат уезжает кататься на коньках, оставив сестру в одиночестве. От обиды она просит бога, чтобы брат не вернулся. Так и случается. Печаль захлестывает ферму, главная героиня с ужасом наблюдает, как ее семья погружается во мрак.
Как отметили организаторы премии, книга поражает своим языком, который удачно передан качественным переводом с голландского на английский.
Добавим, Международная Букеровская премия вручается в Англии с 2005 года. Призовой фонд в 50 тысяч фунтов стерлингов делится между автором и переводчиком.