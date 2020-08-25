Книгу бывшего директора ФБР о Дональде Трампе экранизировали

24 августа в Сети появился трейлер американского мини-сериала «Правило Коми», который был снят по бестселлеру, занявшему первое место в рейтинге журнала New York Times. Речь идет о книге «Высшая степень преданности», которую выпустил экс-директор ФБР Джеймс Коми. Он и станет главным героем картины.

Книга рассказывает об относительно недавних событиях — избрании президентом Америки Дональда Трампа. Во время выборов глава ФБР курировал расследование утечки данных из личной электронной почты Хиллари Клинтон, а потом начал дело о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс США.

Известно, что, став президентом, Трамп уволил Коми с его поста. Причиной стало то, что последний отказался закрывать следствие по «русскому следу». Все эти события правоохранитель описал в своей книге, а теперь по ней снят сериал. Трейлер дает ощущение, что один из самых влиятельных людей в Америке — директор ФБР — находится под угрозой. Обычно западные фильмы таких персонажей показывают всемогущими злодеями.

Картина выйдет 27 сентября на телеканале Showtime.