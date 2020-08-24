Билл Гейтс порекомендовал пять книг для чтения в 2020 году

Бывший самый богатый человек планеты (до 2016 года) Билл Гейтс считается одним из выдающихся умов современности. Интересно, что же читает, сидя дома, создатель компании Microsoft. И это совсем не секрет, так как в своем блоге предприниматель нередко делится своими любимыми книгами.

И вот какой список «летних» книг он посоветовал в 2020 году, понимая, что многие люди в эти жаркие месяцы останутся дома.

«Выбор. О свободе и внутренней силе человека» доктора Эдит Евы Эгер. В юности автор пережила ужас попадания в концлагерь Освенцим. Этот уникальный опыт помог ей стать невероятно проницательным врачом. Хотя отчасти книга является мемуарами, она больше про то, как человек может справляться с психическими травмами и тяжелыми ситуациями.

«Облачный атлас» Дэвида Митчелла. Книга не оставила Гейтса равнодушным, он пишет, что был поглощен ею. Роман содержит шесть взаимосвязанных историй, происходящих в разные периоды времени. Биллу больше всего понравилась та, что рассказывает о докторе, работающем на корабле в середине XIX века.

«Поездка длинною в жизнь» президента компании Disney Боба Айгера. Гейтс называет ее одной из лучших книг по бизнесу. По его словам, автор потрясающе описывает, какого это — управлять огромной коммерческой структурой.

«Великий грипп. История самой смертоносной пандемии» Джона М. Барри. Отличный источник, чтобы сравнить нынешнюю пандемию с одной из прошлых, а именно — 1918 года.

«Хорошая экономика для трудных времен» — бестселлер лауреатов Нобелевской премии по экономике Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло. Супруги емко и понятно рассказывают о неравенстве и политических разногласиях в финансовой системе.

К сожалению, не все из перечисленных книг переводились на русский. Но разве любителей полезного чтения это остановит?