Названы самые популярные книги среди пассажиров московского метро

Речь идет о произведениях, которые чаще всего скачивают пользователи читательского сервиса столичного метрополитена.

Московский социальный проект «Книги в метро» представил свою статистику самых популярных произведений, которые жители столицы скачивают для чтения в подземке.

Как передает РИА Новости, в топ-10 книг вошли:

«Ярмарка тщеславия» — Уильям Мейкпис Теккерей; «Морфий» — Михаил Булгаков; «Так говорил Заратустра» — Фридрих Ницше; «Приключения Тома Сойера» — Марк Твен; «Приключения покойника» — Михаил Булгаков; «Путешествие к центру земли» — Жюль Верн; «Хитрость» — Ги де Мопассан; «Исповедь хулигана» — Сергей Есенин; «Дракула» — Брэм Стокер; «Граф Монте-Кристо» — Александр Дюма.

Добавим, что для поездок различной длины сервис предлагает произведения, чтение которых занимает около 10, 20, 30 минут и более.

Проект был запущен два года назад, и за это время пассажиры метро воспользовались им более 100 тысяч раз.