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Названы самые популярные книги среди пассажиров московского метро

Речь идет о произведениях, которые чаще всего скачивают пользователи читательского сервиса столичного метрополитена.

Названы самые популярные книги среди пассажиров московского метро
Чем занять себя в метро, каждый решает сам. Фото: Russian Look

Московский социальный проект «Книги в метро» представил свою статистику самых популярных произведений, которые жители столицы скачивают для чтения в подземке.

Как передает РИА Новости, в топ-10 книг вошли:

«Ярмарка тщеславия» — Уильям Мейкпис Теккерей;

«Морфий» — Михаил Булгаков;

«Так говорил Заратустра» — Фридрих Ницше;

«Приключения Тома Сойера» — Марк Твен;

«Приключения покойника» — Михаил Булгаков;

«Путешествие к центру земли» — Жюль Верн;

«Хитрость» — Ги де Мопассан;

«Исповедь хулигана» — Сергей Есенин;

«Дракула» — Брэм Стокер;

«Граф Монте-Кристо» — Александр Дюма.

Добавим, что для поездок различной длины сервис предлагает произведения, чтение которых занимает около 10, 20, 30 минут и более.

Проект был запущен два года назад, и за это время пассажиры метро воспользовались им более 100 тысяч раз.

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