Названы самые популярные книги среди пассажиров московского метро

Московский социальный проект «Книги в метро» представил свою статистику самых популярных произведений, которые жители столицы скачивают для чтения в подземке.
Как передает РИА Новости, в топ-10 книг вошли:
«Ярмарка тщеславия» — Уильям Мейкпис Теккерей;
«Морфий» — Михаил Булгаков;
«Так говорил Заратустра» — Фридрих Ницше;
«Приключения Тома Сойера» — Марк Твен;
«Приключения покойника» — Михаил Булгаков;
«Путешествие к центру земли» — Жюль Верн;
«Хитрость» — Ги де Мопассан;
«Исповедь хулигана» — Сергей Есенин;
«Дракула» — Брэм Стокер;
«Граф Монте-Кристо» — Александр Дюма.
Добавим, что для поездок различной длины сервис предлагает произведения, чтение которых занимает около 10, 20, 30 минут и более.
Проект был запущен два года назад, и за это время пассажиры метро воспользовались им более 100 тысяч раз.