Парфенов, Акунин и Бекмамбетов поучаствовали в парных чтениях с людьми с синдромом Дауна

На YouTube-канале «Синдром любви» появился ряд роликов, в которых писатели и общественные деятели читают отрывки из отечественных романов вместе с молодыми людьми с синдромом Дауна. Акция называется «Книжки вверх ногами». Она призывает к толерантности по отношению к людям с особенностями развития, демонстрирует их индивидуальность через предпочтения в литературе.

В первых чтениях проекта уже поучаствовали российские знаменитости. Журналист Леонид Парфенов прочитал «Турецкий гамбит» Бориса Акунина, а сам Акунин — «Белую гвардию» Михаила Булгакова. Есть ролик и с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Он прочел «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко по которому в начале 2000-ых снял фильм.

Отметим, что чтения проходят по видеосвязи, а в конце ролика известные люди обсуждают со своими подопечными прочитанный отрывок и выводы, которые можно из него сделать.