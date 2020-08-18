В Великобритании выпустили марки с секретом, посвященные Шерлоку Холмсу

Потомок Артура Конана Дойла надеется, что они подстегнут людей к чтению детективов.

Королевская почта Великобритании отметила 10-летие выхода сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом выпуском уникальной серии марок. В них есть секрет, который можно увидеть, если пометить изображения главных героев телешоу под ультрафиолетовое освещение. Фанатам детективного жанра такой сюрприз должен понравиться, а уж филателистам и подавно.

Но только шесть из десяти новых коллекционных марок посвящены сериалу. Остальные четыре изображают иллюстрации к различным историям о Шерлоке Холмсе, созданным писателем Артуром Конаном Дойлом: «Пестрая лента», «Союз рыжих», «Второе пятно» и «Пляшущие человечки».

«Я надеюсь, что те, кто будет внимательно рассматривать эти замечательные марки, пристально, а не просто поглазеть, будут вдохновлены на чтение оригинальных рассказов и романов», — цитирует издание Independent Ричарда Дойла, внучатого племянника писателя.

Гашение новых марок запланировано на 18 августа. Добавим, что ранее Королевская почта выпустила серию, посвященную другому культовому персонажу английской культуры — шпиону Джеймсу Бонду.