«Лабиринт души» поэта: в Москве откроется выставка, посвященная Александру Блоку

Дом-музей Марины Цветаевой в Москве готовится к открытию выставки, посвященной 140-летию поэта Александра Блока. Она будет носить название «Имя твое – пять букв…» и начнет работу с 21 августа.

Организаторы создали «лабиринт души» литератора из неких предметов-символов. И в нем действительно можно заблудиться (фигурально, конечно), так как Блок был одним самых сложных и загадочных поэтов Серебряного века.

Они с Цветаевой никогда не были знакомы, она лишь два раза посещала его творческие вечера. Но стихи поэта произвели на нее колоссальное влияние, женщина буквально начала обожествлять поэта. Она издала книгу «Стихи к Блоку», в которой называет его «вседержитель моей души», «нежный призрак», «рыцарь без укоризны». Все это писалось как раз в той квартире, где будет устроена выставка, так что это событие имеет особый смысл: рассказать историю рождения цветаевского мифа о Блоке. Посетители смогут увидеть тетрадь Марины Цветаевой со стихами к Блоку и прижизненные издания обоих поэтов.

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Добавим, что выставка будет доступна до 8 ноября. Посетить ее можно по обычному билету в мемориальную квартиру.