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Автор «Сумерек» задумала еще две книги по вампирской саге

Но хочет пока сосредоточиться на придумывании другой захватывающей истории.

Автор «Сумерек» задумала еще две книги по вампирской саге
Стефани Майер собралась отойти от «сумеречной саги». Фото: globallookpress.com

В начале августа у автора книжной саги о вампирах «Сумерки» Стефани Майер вышла новая книга «Солнце полуночи», в которой события популярной франшизы пересказаны от лица Эдварда Каллена, а не Беллы Свон. За первую неделю было продано более миллиона копий этой книги, сообщает издание USA Today. Благодаря такому успеху, американская писательница задумалась о продолжении этого проекта: пересказывания событий «Сумерек» от лица разных персонажей.

«Я думаю, есть еще две книги об этом мире, которые я хочу написать. Я обрисовала их в общих чертах и ​​написала пока только одну главу, которую думаю сделать первой. Я не готова заниматься этим прямо сейчас, хочется написать что-нибудь новенькое, — поделилась Майер со своими поклонникам. — Для меня большая часть удовольствия приходит от придумывания, я хочу создать новый мир, новые правила и новую мифологию. Мифология — это моя фишка».

Напомним, что после четырех книг из саги «Сумерки» женщина написала еще четыре сопутствующих произведения, описывающих ту же вселенную с вампирами и оборотнями. Кроме них, в библиографии писательницы имеется всего два романа, так что ее желание создать что-то новенькое вполне естественно. Ну а если ее уход «Сумерек» будет не таким прибыльным, она всегда сможет вернуться к Эдварду и компании — задел на будущее уже есть.

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