Автор «Сумерек» задумала еще две книги по вампирской саге

В начале августа у автора книжной саги о вампирах «Сумерки» Стефани Майер вышла новая книга «Солнце полуночи», в которой события популярной франшизы пересказаны от лица Эдварда Каллена, а не Беллы Свон. За первую неделю было продано более миллиона копий этой книги, сообщает издание USA Today. Благодаря такому успеху, американская писательница задумалась о продолжении этого проекта: пересказывания событий «Сумерек» от лица разных персонажей.

«Я думаю, есть еще две книги об этом мире, которые я хочу написать. Я обрисовала их в общих чертах и ​​написала пока только одну главу, которую думаю сделать первой. Я не готова заниматься этим прямо сейчас, хочется написать что-нибудь новенькое, — поделилась Майер со своими поклонникам. — Для меня большая часть удовольствия приходит от придумывания, я хочу создать новый мир, новые правила и новую мифологию. Мифология — это моя фишка».

Напомним, что после четырех книг из саги «Сумерки» женщина написала еще четыре сопутствующих произведения, описывающих ту же вселенную с вампирами и оборотнями. Кроме них, в библиографии писательницы имеется всего два романа, так что ее желание создать что-то новенькое вполне естественно. Ну а если ее уход «Сумерек» будет не таким прибыльным, она всегда сможет вернуться к Эдварду и компании — задел на будущее уже есть.