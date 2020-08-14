Алиса Гребенщикова устроит задушевный разговор о загадочной поэтессе Серебряного века

Актриса Алиса Гребенщикова продолжает свой авторский проект «Амазонки поэзии». 19 августа она проведет встречу, посвященную загадочной поэтессе Серебряного века Зинаиде Гиппиус. Мероприятие состоится на ВДНХ, в лектории павильона «Рабочий и колхозница», начало в 19 часов. Это будет не просто лекция, а настоящий задушевный разговор — не только о творчестве, но и о нелегкой женской судьбе.

Современники называли Гиппиус «зеленоглазой наядой, сатанессой, русалкой, дьяволицей с лорнетом». Она писала стихи от первого лица, но в мужском роде, часто критиковала молодых поэтов. Тем не менее, в ее салон стремились попасть литераторы и философы со всего Петербурга. О себе женщина писала, что любить ее нельзя. С этого постулата Алиса и начнет свое исследование творчества поэтессы.

Кроме Гребенщиковой, в программе вечера будут задействован ряд актеров московских театров. Вход на лекцию бесплатный, но необходима предварительная запись на сайте ВДНХ.