«Люблю»: Ирина Нельсон выпускает свою автобиографию

Ее созданием артистка занималась на протяжении двух лет.

Ирина Нельсон написала книгу о своей жизни. Заказать ее можно уже сейчас. По слова певицы, на страницах издания рассказано о ее жизни «в быстрой перемотке». Причем там есть такие факты, о которых артистка никогда не рассказывала ни одному журналисту.

«Никаких больше слухов и нелепейших сплетен, от которых я нереально устала. Все теперь в книге. Честно. От первого лица», — написала на своей странице в «Инстаграме» Нельсон.

В этом году певице исполнилось 48 лет. Ее часто подозревают в пластике и расспрашивают об уходовых процедурах. Но Нельсон все отрицает. Она часто дает отпор всем подписчикам, публикую фотографии без ретуши. При этом показывает, что быть в хорошей форме ей помогают не дорогостоящие процедуры и кремы, а занятия спортом.