Изобретена электронная книга, которая может складываться, как настоящая

В ней можно делать заметки и включать внешнюю подсветку, если темно.

Противники электронных книг настаивают на том, что хотят держать томик в руках, а не пялиться в экранчик смартфона. Их ждет непростое испытание, ведь эпоха гибких экранов добралась и до сферы чтения.

На днях компания E Ink Corporation, занимающаяся разработкой и производством электронной бумаги, представила в Токио новую версию цифровой книги, которую можно легко складывать, как настоящую, и носить с собой в сумке. В разложенном же состоянии она превращается в 10,3-дюймовый сенсорный экран, который не светится сам по себе и с виду напоминает открытую книгу. Для удобства читающего в прибор встроена лампа, освещающая на текст сверху. Подобный экран напрягает глаза не больше, чем обычное печатное издание.

В такую книгу можно не только загружать тексты, но и делать собственные записи (и даже рисовать) с помощью специального стилуса. Все ее возможности продемонстрированы в ознакомительном демовидео.