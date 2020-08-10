«Бери — не хочу»: библиотеки Москвы раздадут горожанам более 160 тысяч книг

Жители Москвы могут пополнить домашнюю коллекцию книг за счет романов, списанных в библиотеке. Как сообщается на сайте мэра столицы, горожанам предлагают забрать произведения отечественной и зарубежной классики, например, «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя или «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Дело в том, что московские библиотеки собираются раздать читателям более 162 тысяч изданий в рамках очередного этапа проекта «Списанные книги».

Чтобы получить в дар понравившийся роман или сказку, нужно забронировать его на сайте акции и бесплатно забрать в течение трех дней. Перечень доступных книг будет опубликован там в полдень 11 августа.

Это не значит, что библиотеки «выкидывают» книги. На самом деле, они регулярно проводят ревизию своих фондов и заменяют некоторые экземпляры на более новые. Старые, повторяющиеся и непопулярные у читателей издания сотрудники читальных залов готовы раздать рядовым москвичам и организациям.

Уже известно, что среди таких можно получить великие произведения: «Идиот», «Мертвые души», «Отцы и дети», «Собор Парижской Богоматери», «Принц и нищий», «Собачье сердце» и многие другие. Также в акции участвуют и периодические издания: «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Веселые картинки», «Юный натуралист» и прочие.

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В эпоху, когда люди уже привыкли читать книги через цифровые устройства, остается немало любителей держать томик в руках и переворачивать страницы. Для них эта акция должна быть очень привлекательной, так как новые издания классических произведений зачастую стоят в магазинах достаточно дорого.