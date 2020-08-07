Из моделей в писательницы: финалистка «Холостяка» Лиза Адаменко выпускает книгу

Участница шоу в том числе расскажет всю подноготную проекта.

Модель Лиза Адаменко попробовала себя на новом поприще и написала книгу с интригующим названием «Закрыла». Чтиво обещает быть интересным. Как сообщала в своем инстаграме участница 7-го сезона шоу «Холостяк», на страницах издания она расскажет всю подноготную проекта.

Отдельным блоком Адаменко поведает о знакомстве и браке с миллионером Валентином Ивановым. Он старше девушки почти на четыре десятка. В законных отношениях, несмотря на солидную разницу в возрасте, пара была три года. Тот эпизод своей жизни 21-летняя модель описала как «готовый сценарий для остросюжетного фильма».

Прочитать личную историю Лизы Адаменко можно будет уже совсем скоро, произведение готовят к публикации.