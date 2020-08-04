«Позже»: Стивен Кинг анонсировал новую книгу

Стивен Кинг написал в своем Твиттере о скором выходе новой книги. Он назвал ее Later, что в переводе означает «Позже». Это будет история о Джейми Конклине, который видит такие вещи, которые не доступны другим. Способности парня пригодятся его матери и ее мужчине, который является детективом.

Как отметил писатель Чарльз Ардай изданию Independent, история будет прекрасная. Она расскажет о взрослении мальчика и столкновении его с потусторонними силами.

Широкой публике книга станет доступна в марте 2021 года.

Недавно появилась информация, что по рассказу Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон» будет создан сериал. Его съемками займется Warner Bros. TV.