Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет в конце лета

В августе 2020 года выйдет новая книга Виктора Пелевина под названием «Непобедимое солнце». Как сообщили в издательстве «Эксмо», официальный релиз запланирован на 27 число. Роман будет доступен в электронном и аудиоформате на сайте и в приложениях «ЛитРес». О сюжете книги пока ничего неизвестно — издатели подчеркивают, что он держится в строжайшем секрете.

Напомним, 57-летний Виктор Пелевин является лауреатом таких литературных премий, как «Малый Букер», «Национальный бестселлер» и «Большая книга», но не любит публичности и избегает интервью. О нем даже ходили слухи, что такого мужчины не существует, а вместо него над произведениями работает команда авторов.

Литератор известен культовыми романами 90-х годов, среди которых «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation «П». Но его творческий гений не закончился с двадцатым веков, каждый год Пелевин радует поклонников новыми историями.

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Уже по традиции, писатель выпускает свои книги в августе. В прошлом году это был сборник повестей «Искусство легких касаний».