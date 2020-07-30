В Британии детской книгой года назвали историю про темнокожую девочку, любящую звезды

30 июля были объявлены победители британской премии от ведущей сети книжных магазинов Waterstones. В этом году лучшим детским изданием была признана книжка с картинками Look Up! («Посмотри наверх!»). Ее главная героиня — темнокожая девочка Рокет, слегка повернутая на науке. Школьница гуляет со старшим братом по парку, убеждая его оторваться от мобильного телефона и посмотреть на чарующий метеоритный дождь.

Как передает издание The Guardian, автор книги, актер Натан Брайон рассказал, что придумал этот сюжет, когда гулял со своей возлюбленной в лондонском Гайд-парке. В тот день девушка так же просила его отложить смартфон. Мужчина хотел сделать из этой истории мультфильм, но его убедили воплотить задумку в книге. Тогда он обратился за помощью к своему другу-иллюстратору Дапо Адеоле, и тот создал визуальные образы Рокет и ее брата.

В итоге мужчины выпустили книжку с картинками про темнокожую девочку, понимая, что обычно персонажами подобных изданий становятся белые мальчики. Они захотели сделать что-то непривычное и не прогадали: история покорила сердца жюри.

больше по теме Гарри Поттер возглавил рейтинг самых популярных персонажей детских книг в России Ему в спину дышит дядя Федор из Простоквашино.

Добавим, что создатели книги получили премию в 5 тысяч фунтов стерлингов.