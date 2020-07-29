«Альтернативная история Советского Союза»: в свет вышел сборник рецензий Антона Долина на фильмы об СССР

Кинокритик распределил свои тексты в хронологическом порядке событий, которые отражают те или иные картины.

Издательство «Редакция Елены Шубиной» выпустило книгу одного из самых востребованных кинокритиков современности — Антона Долина. Она называется «Миражи советского. Очерки современного кино» и является сборником рецензий на фильмы, снятые в XXI веке, но посвященные СССР.

Автор распределил свои тексты в хронологическом порядке, но не выхода картин, а событий, которые они отражают.

«Перед вами альтернативная история Советского Союза, рассказанная современными кинематографистами и пропущенная сквозь дополнительный фильтр критического взгляда», — пишет Долин.

Читатели найдут в книге рецензии на фильмы «Ирония судьбы. Продолжение», «Время первых», «Легенда № 17», «Движение вверх» и многих других. Критик приводит не только свои размышления, но и высказывания знаменитых кинодеятелей, таких, как Константин Хабенский, Кантемир Балагов, Армандо Ианнуччи, Константин Бронзит, Резо Гигинеишвили и прочих.

Сквозь призму современного кино Долин прослеживает историю Советского Союза, от становления государства до его развала. Критик считает, что россияне пока не готовы «разорвать пуповину», связывающую их с советским прошлым, и бросаются в этом вопросе из крайности в крайность. А кино лишь иллюстрирует данную ситуацию. Режиссеров почему-то по-прежнему волнуют темы войны, оттепели, застоя, диссидентства, сталинских репрессий, космических завоеваний и тайных преступлений власти перед народом.

Добавим, что Антон Долин является главным редактором журнала «Искусство кино», кинообозревателем шоу «Вечерний Ургант», четырежды лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России.