Стало известно, какие книги поборются за Букеровскую премию в 2020 году

27 июля на сайте Букеровской премии (считается одной из самых престижных литературных премий для художественных произведений на английском языке) появился длинный список претендентов 2020 года. В него вошли 13 произведений, отобранных из 126 книг, опубликованных за последний год.

И вот какие новые книги считаются самыми многообещающими в Англии:

Diane Cook — The New Wilderness (США);

Tsitsi Dangarembga — This Mournable Body (Зимбабве);

Avni Doshi — Burnt Sugar (США);

Gabriel Krauze — Who They Was (Великобритания);

Hilary Mantel — The Mirror & The Light (Великобритания);

Colum McCann — Apeirogon (Ирландия/США);

Maaza Mengiste — The Shadow King (Эфиопия/США);

Kiley Reid — Such a Fun Age (США);

Brandon Taylor — Real Life (США);

Anne Tyler — Redhead by The Side of The Road (США);

Douglas Stuart — Shuggie Bain (Шотландия/США);

Sophie Ward — Love and Other Thought Experiments (Великобритания);

C Pam Zhang — How Much of These Hills is Gold (США).