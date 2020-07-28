Стало известно, какие книги поборются за Букеровскую премию в 2020 году

27 июля на сайте Букеровской премии (считается одной из самых престижных литературных премий для художественных произведений на английском языке) появился длинный список претендентов 2020 года. В него вошли 13 произведений, отобранных из 126 книг, опубликованных за последний год.
«Мы брали в расчет хорошо продуманную прозу этих авторов, мастерство детализации, интересные развязки, достоверность повествовательной арки, способность в полной мере использовать ресурсы рассказывания историй. Наш окончательный отбор включает в себя как опытных фаворитов, так и дебютные таланты», — говорит председатель жюри Маргарет Басби.
И вот какие новые книги считаются самыми многообещающими в Англии:
Diane Cook — The New Wilderness (США);
Tsitsi Dangarembga — This Mournable Body (Зимбабве);
Avni Doshi — Burnt Sugar (США);
Gabriel Krauze — Who They Was (Великобритания);
Hilary Mantel — The Mirror & The Light (Великобритания);
Colum McCann — Apeirogon (Ирландия/США);
Maaza Mengiste — The Shadow King (Эфиопия/США);
Kiley Reid — Such a Fun Age (США);
Brandon Taylor — Real Life (США);
Anne Tyler — Redhead by The Side of The Road (США);
Douglas Stuart — Shuggie Bain (Шотландия/США);
Sophie Ward — Love and Other Thought Experiments (Великобритания);
C Pam Zhang — How Much of These Hills is Gold (США).
Шорт-лист из шести книг будет объявлен 15 сентября, а победитель — в ноябре. В этом году премия лучшему автору составит 50 тысяч фунтов стерлингов. Это не говоря уже о международном признании. За попадание в короткий список писатель получит 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги.
Напомним, в 2019 году победу разделили два произведения: «Заветы» Маргарет Этвуд (Канада) и «Девушка, женщина, все остальное» Бернардин Эваристо (Великобритания).