Стало известно, какие книги поборются за Букеровскую премию в 2020 году

27 июля на сайте Букеровской премии (считается одной из самых престижных литературных премий для художественных произведений на английском языке) появился длинный список претендентов 2020 года. В него вошли 13 произведений, отобранных из 126 книг, опубликованных за последний год.

«Мы брали в расчет хорошо продуманную прозу этих авторов, мастерство детализации, интересные развязки, достоверность повествовательной арки, способность в полной мере использовать ресурсы рассказывания историй. Наш окончательный отбор включает в себя как опытных фаворитов, так и дебютные таланты», — говорит председатель жюри Маргарет Басби.

И вот какие новые книги считаются самыми многообещающими в Англии:

Diane Cook — The New Wilderness (США); Tsitsi Dangarembga — This Mournable Body (Зимбабве); Avni Doshi — Burnt Sugar (США); Gabriel Krauze — Who They Was (Великобритания); Hilary Mantel — The Mirror & The Light (Великобритания); Colum McCann — Apeirogon (Ирландия/США); Maaza Mengiste — The Shadow King (Эфиопия/США); Kiley Reid — Such a Fun Age (США); Brandon Taylor — Real Life (США); Anne Tyler — Redhead by The Side of The Road (США); Douglas Stuart — Shuggie Bain (Шотландия/США); Sophie Ward — Love and Other Thought Experiments (Великобритания); C Pam Zhang — How Much of These Hills is Gold (США).

Шорт-лист из шести книг будет объявлен 15 сентября, а победитель — в ноябре. В этом году премия лучшему автору составит 50 тысяч фунтов стерлингов. Это не говоря уже о международном признании. За попадание в короткий список писатель получит 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги.

Напомним, в 2019 году победу разделили два произведения: «Заветы» Маргарет Этвуд (Канада) и «Девушка, женщина, все остальное» Бернардин Эваристо (Великобритания).