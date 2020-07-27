В августе в книжных магазинах России ожидаются скидки на издания для детей

В России готовится к старту масштабная акция поддержки читателей «Книжные сезоны». Суть ее в том, что в определенные периоды книжные магазины будут делать скидки на некоторые виды литературы.

Как сообщил журналистам президент Российского книжного союза Сергей Степашин, первая такая акция пройдет 8-9 августа 2020 года и будет направлена на детей. Произведения для самых юных читателей станут дешевле до 30%. Мероприятие будет называться «Сказка в книжном». В дальнейшем такие события планируется проводить несколько раз в год по различным тематикам.

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Как передает новостное агентство «Москва», в этой акции примут участие более 20 крупных российских издательств детской литературы, а также более тысячи книжных магазинов по всей стране (200 городов).