«Место действия — библиотека!»: в России запущен конкурс для авторов комиксов

Российская государственная библиотека для молодежи объявила всероссийский конкурс для авторов комиксов. Участвовать можно независимо от возраста, профессионализма и манеры рисовки. Акция называется «Место действия — библиотека!», и это говорит о том, где должен происходить сюжет присланных работ.

Авторам рекомендуют нарисовать библиотечный детектив, комикс-путеводитель, страшные, забавные или романтические истории в книжном зале. Также можно обратиться к жизнеописанию выдающихся библиотекарей или рассказам о семейной библиотеке.

Жюри, в котором много признанных художников-комиксистов, будет принимать работы участников с 24 июля до 1 сентября. Церемония подведения итогов и награждение победителей призами состоится 15 сентября в здании РГБМ.

Добавим, что конкурс проводится в честь десятилетия открытия первого в России Центра комиксов и визуальной культуры. Благодаря этому событию, практически во всех публичных библиотеках страны стали появляться графические новеллы и манга. Тогда же, в 2010 году, РГБМ инициировала появление первого отечественного библиотечного комикса.