«Не уверен, что хочу пугаться»: Иван Охлобыстин пишет книгу ужасов

Роман готов на треть, но знаменитый актер застопорился на том месте, где должна начаться самая жуть.

Оказывается, самое любимое занятие актера Ивана Охлобыстина — это писать книги. Как раз сейчас звезда «Интернов» пишет роман ужасов, правда, во время пандемии этот проект «забуксовал». Во время карантина 53-летний артист закончил две другие книги, а вот его хоррор готов только на треть. Мужчина остановился на том месте, где ему предстоит по-настоящему пугать читателя.

«Для того, чтобы напугать других, нужно напугаться самому. Но я не уверен, что хочу пугаться. Я таких страхов своей жизни натерпелся, что не хочу переживать это еще раз», — поделился актер с изданием «7 дней».

Он рассказал, что были в его жизни и аварии, и драки, в которых могли убить. Также Охлобыстин вспомнил случаи, когда воображаемые ужасы переходили в реальность. Например, однажды он снимался в фильме «Нога», где его персонаж остался одноногим. Мнительный актер максимально отстранялся от этой роли, даже взял псевдоним Иван Чужой, чтобы не было никаких перекличек с его реальной жизнью. Через десять лет он встретил своего товарища по той картине, который потерял ногу в страшной аварии.

Еще один случай был Охлобыстиным в детстве. Уезжая в деревню к бабушке, он всегда тосковал по матери и ждал ее приезда. Мальчик часто смотрел на дорогу в ожидании увидеть идущую маму, а потом сосед построил дом, которых загородил Ивану обзор. Паренек так разозлился на мужчину, что представил, как его дом сгорел. После случился пожар — точь-в-точь, как в фантазиях мальчика.

Напомним, что Охлобыстин является автором дюжины книг, а также ряда пьес и киносценариев. Фильмы «ДМБ» и «Иерей-Сан» сняты по его текстам.