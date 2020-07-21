Авторы романов «На игле» и «Американский психопат» создадут телесериал о желтой прессе

Ирвин Уэлш и Брет Истон Эллис решили поучаствовать в создании остросоциального шоу о журналистах, забывших о морали в погоне за громкими заголовками.

Писатели Ирвин Уэлш и Брет Истон Эллис, известные романами «На игле» и «Американский психопат» соответственно, взялись за новую работу. Литераторы ведут переговоры с одной британской кинокомпанией о создании сериала о культуре желтой прессы в США, сообщает издание Variety.

Рабочее название проекта — «Американский таблоид». Сюжет будет охватывать несколько десятилетий и расскажет о судьбе еженедельника, сотрудникам которого плевать на политкорректность и мораль — им важны лишь тиражи и громкие заголовки.

Сообщается, что авторам дадут полную свободу творчества, и они смогут написать действительно захватывающий сценарий. Оба известны своим едким стилем письма, поэтому сериал должен получиться достаточно «острым». Переговоры уже перешли в заключительную стадию, так что нет сомнений, что публика увидит это шоу.