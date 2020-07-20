Автор книги «Географ глобус пропил» выпустил сборник космических историй для подростков

Недавно у автора романа «Географ глобус пропил» Алексея Иванова вышла новая книга — «Охота на «Большую Медведицу». Обложка напоминает советскую повесть для школьников и отдает приключениями Алисы Селезневой Кира Булычева. Сам писатель говорит, что это книга для подростков, хоть на ней и стоит маркировка 16+.

«Просто иллюстратор — человек адекватный, а бюрократ, требующий ставить на книгу гриф «16+», если герои поцеловались, — идиот или ханжа», — рассказал Иванов «Известиям».

Название книги такое же, как у рассказа фантаста Александра Беляева 1927 года. Таким образом современный писатель «передал привет» своему предшественнику. На самом деле под обложной кроются три повести, и «Охота» — только одна из них. Данные произведения были написаны около 30 лет назад и уже издавались в печати, но именно сейчас их можно позиционировать правильно — как советскую фантастику для подростков.

В конце 80-х Иванов решил попробовать нечто новое в этом жанре, при этом не разрушая его. Одна из историй рассказывает о вторжении инопланетян на Землю, когда захватчики вселяются в тела сельских алкашей и ведут свою войну с помощью самогона, мордобоя и хищения социалистической собственности. Вторая — вывернутый наизнанку боевик про космических пиратов, когда бандиты — хорошие, а дети, которых они ограбили, — маленькие чудовища. А третья выполнена в поджанре космической оперы, к которому принадлежит знаменита франшиза «Звездные войны».