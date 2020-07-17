Обвиняемый в убийстве возлюбленной историк Олег Соколов, пишет книгу в СИЗО

Печально известный историк Олег Соколов, сидя в СИЗО, пишет роман. Но не о том преступлении, в котором его обвиняют, а о русском офицере времен Отечественной войны 1812 года.

«Это единственная возможность пережить страшный кошмар», — сообщил 64-летний мужчина в записке для канала RT.

О полноценной книге говорить рано. Соколов только делает наброски. Когда ему нужен какой-то исторический материал, он просит друзей отсканировать для него страницы из некоторых книг, потом эти копии передаются обвиняемому.

Главный герой истории — офицер-кавалергард, посланный в Париж после заключения Тильзитского мира. Император Александр I дал ему особое задание — изучить «науку побеждать» наполеоновской армии. Соколов уверяет, что эта страница истории почти не изучена ни в России, ни во Франции».

Напомним, в ноябре 2019 года наша страна была потрясена ужасным убийством. По данным следствия доцент Олег Соколов застрели свою молодую сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело и пытался по частям выбросить останки в каналы Петербурга. За этим ужасным занятием ученого и поймали, позже он признал свою вину. Ранее суд продлил арест мужчины до 24 сентября.