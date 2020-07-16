Новое-старое: в 2021 году выйдет роман-приквел «Великого Гэтсби»

Классический роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» получит приквел. Книга будет называться «Ник», в честь Ника Каррауэя — рассказчика из оригинального произведения. Она расскажет о том, что случилось с этим героем до его встречи с загадочным миллионером Джеем Гэтсби.

Как сообщает The Guardian, приквел выпустит американский писатель Майкл Фаррис Смит. Релиз запланирован на 2021 год (5 января в США и 25 февраля в Великобритании). Конечно же, сразу встает вопрос, а есть ли у литератора авторские права на персонажей Фицджеральда. Оказывается, именно 1 января следующего года у романа «Великий Гэтсби» истекает срок авторских прав, после чего он станет общественным достоянием.

Фаррис Смит говорит, что он уже давно горел идеей написать книгу о Нике Каррауэе, ассоциируя этого персонажа с собой в том же возрасте.

«В последний раз, когда я читал «Гэтсби» несколько лет назад, Ник остался в моем воображении. Он так мало рассказывает о себе в истории, что я не мог не начать воссоздавать его в своих мыслях. И я знал, что единственный способ сделать это — описать его на бумаге», — вспоминает писатель.

Ожидается, что в истории нового-старого Ника будет много алкоголя, разбитых сердец и тоски. Персонаж будет потрясен разрушениями, которые он видел в окопах Первой мировой войны. В новой книге он отправится в искупительное путешествие от бурного парижского романа к головокружительному безумию Нового Орлеана, изобилующему «своим собственным привкусом разврата и насилия».

Добавим, что Майкл Фаррис Смит известен своими романами на западе и имеет ряд литературных премий, но мировой популярности пока не приобрел. Самые известные его книги: Blackwood, Desperation Road и The Hands of Strangers.